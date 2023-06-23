Мужчина в Карелии взломал замок, ворвался к соседке и унес тазик

Жительница деревни в Муезерском районе вернулась домой и обнаружила, что кто-то взломал дверь в квартиру. Оказалось, пропали продукты и металлический тазик, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники выяснили, что к краже причастен 48-летний сосед женщины. Он признался, что в тот день выпивал и проголодался. Так как денег у него не было, мужчина решил поживиться у соседки.

Он знал, что женщина в отъезде, сломал навесной замок и проник в ее жилище. Там нашел тушенку, макароны, рыбу, продукты быстрого приготовления и унес. Заодно прихватил тазик, который потом сдал в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело. // фото: www.istockphoto.com