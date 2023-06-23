Женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика в Сортавале

Днем 22 июня в Сортавале произошла авария с участием ребенка. Мальчика сбила автоледи на Hyundai Tucson, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За рулем иномарки была 45-летняя женщина, примерно в 16:00 около дома № 24 на улице Ленина она наехала на восьмилетнего пешехода.

Мальчик переходил проезжую часть, он получил травмы и госпитализирован. Правоохранители проводят проверку. // фото: ГИБДД Карелии