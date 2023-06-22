Одного из бродивших по Петрозаводску медведей застрелили

Появившегося в районе Птицефабрики в Петрозаводске медведя не получилось отловить, поэтому его ликвидировали. Это был взрослый и опасный хищник, подчеркнули в минприроды Карелии.

Еще один медведь продолжает бродить по городу, отметили в ведомстве. Это подросток, которого ранее видели в микрорайоне Древлянка. Он обычно ходит по ночам, перемещается до Кукковки и ищет еду в местах отдыха горожан.

Охотинспекторы обнаружили его тайник, в котором медвежонок спрятал остатки еды. Его продолжают искать сегодня, 22 июня. // фото: www.freepik.com