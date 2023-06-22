Появились подробности и видео утреннего смертельного ДТП

Подробности смертельной аварии в Пудожском районе рассказали сотрудники пресс-службы Госавтоинспекции Карелии. Несчастье случилось ранним утром 22 июня.

На трассе около Пудожа погиб водитель ВАЗ-2106. Автомобиль в 06:00 вылетел в кювет на пятом километре подъезда к поселку Рагнукса. Машина перевернулась, мужчина 1991 года рождения скончался до приезда медиков.

Пассажирка не пострадала, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. // фото, видео: ГИБДД КАрелии