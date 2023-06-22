Мотоциклиста госпитализировали в БСМП после аварии

39-летний байкер получил травмы в столкновении с легковым автомобилем в районе пересечения улицы Герцена и проспекта Ленина в Петрозаводске. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что 32-летний водитель «Мазды» при развороте совершил столкновение с мотоциклом «Кавасаки». От удара байкер перелетел через капот и оказался на проезжей части. Пострадавшего госпитализировали в БСМП.

После произошедшего дорожная полиция призвала водителей соблюдать ПДД, быть внимательными за рулем. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Петрозаводска