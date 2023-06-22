Сегежанин не смог сдать экзамен на права и купил поддельные

Житель Сегежи получил судимость за использование фальшивых водительских прав. Поддельное удостоверение молодой человек купил за 18 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Он несколько раз не смог сдать экзамены в автошколе и отчаялся. Решил приобрести фальсифицированные права, что и сделал в октябре прошлого года.

Буквально спустя пару недель его на проезжей части остановили инспекторы ДПС. Проверив водительское удостоверение по базе, они все поняли. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело, несостоявшийся водитель получил пять месяцев лишения свободы условно. // фото: ГИБДД Петрозаводска