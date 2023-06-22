Более 1,5 млн рублей отдали жители Карелии мошенникам

Жертвами аферистов стали 51-летний петрозаводчанин и 51-летняя жительница поселка Лоухи, рассказали в полиции.

Незнакомцы под видом силовиков обрабатывали мужчину в течение дня. Пока он не согласился пресечь несанкционированную операцию по оформлению на него кредита. В банке он взял 700 тысяч, добавил сверху 240 тысяч собственных рублей и перевел на неизвестный счет. На следующий день мужчина хотел уточнить сроки возврата денег, лжебанкиры, не скрываясь, сообщили об обмане. В полиции возбудили уголовное дело.

Вторую жертву убедили установить на телефон программу, с помощью которой аферисты получили удаленный доступ к телефону жертвы. Жулики оформили кредит в онлайн-приложении банка, перевели 645 тысяч на другие счета. Полиция проводит проверку. // фото freepik.com