Еще один ветеран СВО из Карелии получил адресную помощь

Социальные координаторы карельского филиала фонда «Защитники Отечества» продолжают оказывать всестороннюю адресную помощь ветеранам СВО во всех районах республики.

Недавно в фонд обратился ветеран специальной военной операции, который предпочел скрыть свои данные в соображениях безопасности. Он попросил помочь в установлении группы инвалидности по общему заболеванию, прохождении медицинской реабилитации и получении мер социальной поддержки.

Социальный координатор сразу же составил персональный план сопровождения демобилизованного военнослужащего. В кратчайшие сроки ветерану провели комплексное медицинское обследование и подали все необходимые документы в Бюро медико-социальной экспертизы.

Специальная комиссия установила мужчине третью группу инвалидности по общему заболеванию бессрочно, автоматически назначена страховая пенсия.

Также социальный координатор помогла мужчине получать выплаты на банковскую карту. Для этого они составили и подали соответствующее заявление через портал госуслуг.

Отметим, что ветеран спецоперации проходил службу в зоне СВО более полугода, награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» Донецкой Народной Республики.