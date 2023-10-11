11 октября 2023, 15:52
Общество

Последний теплоход проводили на острове Кижи

Попасть на легендарный карельский остров можно по дороге до деревни Оятевщина

На острове Кижи завершается летний туристический сезон. Сегодня сотрудники музея-заповедника проводили последний теплоход «Константин Симонов», об этом сообщает официальный паблик учреждения.

Попасть на легендарный карельский остров сейчас можно с помощью сухопутной дороги до деревни Оятевщина.

Зимой, когда на Онежском озере встанет лед, на Кижи пойдут суда на воздушной подушке. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Кижи
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закрытие сезона
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новости Карелии