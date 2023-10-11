Последний теплоход проводили на острове Кижи

На острове Кижи завершается летний туристический сезон. Сегодня сотрудники музея-заповедника проводили последний теплоход «Константин Симонов», об этом сообщает официальный паблик учреждения.

Попасть на легендарный карельский остров сейчас можно с помощью сухопутной дороги до деревни Оятевщина.

Зимой, когда на Онежском озере встанет лед, на Кижи пойдут суда на воздушной подушке. // Фото «Петрозаводск говорит»