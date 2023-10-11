Больше десятка сооружений снесут в центре Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска отправила под снос очередные объекты. Сообщение опубликовано пресс-службой городской администрации.

По данным мэрии, будут демонтированы 12 гаражей. Они расположены у дома №13 по улице Энгельса, у дома №27 по улице Свердлова, у домов №3 и 4а по улице Дзержинского.

Незаконно занятые земельные участки будут освобождены в период с 16 по 29 октября. // Фото «Петрозаводск говорит»