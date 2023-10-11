11 октября 2023, 15:29
Проходящую через 5 деревень дорогу отремонтировали в Карелии
На трассе до Нижней Салмы осталось поставить знаки и остановки
Дорогу до Нижней Салмы в Пряжинском районе привели в порядок. На трассе положили новый асфальт и нанесли разметку, сообщили в правительстве Карелии.
Дорога отворачивает от федеральной трассы А-121 и проходит через пять деревень: Савиново, Каскессельгу, Ламбисельгу, Гутсельгу и Салменицу. Она была в очень плохом состоянии, а теперь соответствует нормативам.
Подрядчик выполнил все основные работы. Осталось установить дорожные знаки и автобусные остановки. // фото: pexels.com