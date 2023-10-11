Депутата сельского поселения выгнали из-за утраты доверия к нему

Депутат Совета Пайского сельского поселения лишился статуса после прокурорской проверки. Он нарушил требования антикоррупционного законодательства, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

Депутат не представил данные о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Согласно закону, он должен был сделать это в течение четырех месяцев со дня избрания.

Прокуратура Прионежского района внесла представление об устранении нарушений закона в Совет поселения. Полномочия работавшего на непостоянной основе депутата прекратили. // фото: maria domnina / pixabay.com