19 июня 2023, 15:34
Еще один «стобалльник» появился по итогам ЕГЭ в Карелии
Выпускник из Петрозаводска написал на 100 баллов экзамен по физике
Результаты ЕГЭ по истории и физике стали известны в Карелии. Выпускники сдавали эти экзамены 5 июня, напомнили в минобразования и спорта РК.
Выпускник Университетского лицея Степан Клочков набрал 100 баллов на испытании по физике.
По истори ЕГЭ лучше всех написал Сергей Наумов из Петрозаводского президентского кадетского училища, его результат – 97 баллов. Физику в этом году сдавали 285 школьников, историю – 420.
Напомним, ранее стало известно, что семеро выпускников в Карелии получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. // фото: www.freepik.com