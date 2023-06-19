Еще один «стобалльник» появился по итогам ЕГЭ в Карелии

Результаты ЕГЭ по истории и физике стали известны в Карелии. Выпускники сдавали эти экзамены 5 июня, напомнили в минобразования и спорта РК.

Выпускник Университетского лицея Степан Клочков набрал 100 баллов на испытании по физике.

По истори ЕГЭ лучше всех написал Сергей Наумов из Петрозаводского президентского кадетского училища, его результат – 97 баллов. Физику в этом году сдавали 285 школьников, историю – 420.

Напомним, ранее стало известно, что семеро выпускников в Карелии получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. // фото: www.freepik.com