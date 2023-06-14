Еще 7 выпускников в Карелии сдали ЕГЭ на 100 баллов
Семеро школьников в Карелии получили 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку. Всего в этом году ЕГЭ по данному предмету сдавали 3 085 выпускников, рассказал глава минобразования и спорта РК Роман Голубев.
Максимальный балл набрали:
Екатерина Мирошниченко, выпускница средней школы № 27 Петрозаводска,
Нелли Туманова, выпускницы Университетского лицея,
Матвей Власов, выпускник гимназии № 17,
Иван Анхимов, выпускник президентского кадетского училища,
Катерина Рокина, выпускница средней школы № 8 Кондопоги,
Иван Махначев, выпускник Пряжинской средней школы,
Ксения Аляшкевич, выпускница средней школы №2 поселка Мелиоративный.
Ранее сообщали о пяти школьниках в Карелии, которые сдали на 100 баллов ЕГЭ по географии, химии и литературе. Результаты экзамена по профильной математике будут известны не позднее 19 июня. // фото: www.freepik.com