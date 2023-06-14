Более 1000 л мусора собрали участники экологического сплава по р. Шуя

Ребята прошли 50 км по реке Шуя, не только наслаждаясь красотами карельской природы. Во время отдыха на правом берегу порога Сизовский в Суояровском районе волонтеры убрали прибрежную территорию популярной туристической стоянки.

За два часа субботника активисты собрали 20 мешков по 50 л с пластиком и ржавыми консервными банками, около 50 кг битого стекла, старую одежду и обувь от былых гостей края. По завершению уборки установили информационную табличку-памятку с указанием способов утилизации отходов после отдыха на природе.

К сожалению, не каждая туристическая группа увозит отходы с собой, поэтому к концу лета на местах отдыха скапливаются десятки мусорных пакетов. В естественной среде пластик, полиэтилен, жесть и стекло разлагаются до ста лет, отравляя продуктами распада почву, воду и живые организмы,

– подчеркнула инженер производственного отдела АО «ПКС-Водоканал» и участник экосплава Анна Бубиева.

Собранный мусор ребята увезли с собой на рафтах и передали на переработку и утилизацию. Для того, чтобы стекло и жесть во время транспортировки занимало меньше места, его утрамбовали. К примеру, стеклянные бутылки поместили в бочки, где перекрошили их в мелкое стекло, а жестяные банки и пластик плотно смяли. Затем мусор обернули плотной упаковкой, чтобы осколки и острые углы не смогли порвать резиновый рафт.

Для сотрудников «РКС-Петрозаводск» очистка берегов от мусора стала ежегодной экологической акцией. Вместе с этим активисты компании не обходят стороной и городские субботники, убирают парки и прибрежную территорию Онежского озера, занимаются озеленением городских зон отдыха.

Экорафтинг, в котором волонтеры принимали участие в июне, прошел при поддержке проекта Национальные проекты России, АНО «Национальные приоритеты» и Профсоюзной организации ОАО «ПКС».