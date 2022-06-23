Еще один человек в Карелии умер от ковида

На 22 июня в Карелии зарегистрировано 136956 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 18043 ребенка.

За прошедшие сутки выявили 48 инфицированных (15 – дети), из них непривитых – 26 (54,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 190 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 165 человек, в тяжелом – 25, никто не привит.

В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 134469 человек, за последние сутки – 50.

За сутки зарегистрирован один умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1515 человек. // Фото: Pixabay.com