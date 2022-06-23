23 июня 2022, 08:56
Общество

Движение по трассе в Карелии ограничат до октября

«Колу» в районе Янишполя скоро перекроют из-за ремонта

С 26 июня на одном из участков автодороги «Кола» введут ограничение движения. Речь идет об отрезке 464 - 473 км, сообщили в пресс-службе Упрдор «Кола».

Там будут проводить ремонт, поэтому автомобилисты в районе трассы от Янишполя до Кондопоги испытают сложности. Ограничения вводят до 3 октября.

Проезд обеспечат разными способами: организуют объездные пути, реверсивное или одностороннее движение, введут запрет на него в течение определенных периодов времени. Однако он будет действовать не больше восьми часов в сутки. // Фото: mobillegends.net

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
автодорога Кола
ограничение движения