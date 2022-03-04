04 марта 2022, 09:40
Еще 458 случаев заражения COVID-19 подтверждено в Карелии за сутки
В республике продолжают фиксировать случаев заражения и летальные исходы от инфекции
458 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено за последние сутки в Карелии. Среди заболевших – 73 ребенка, сообщил в своем аккаунте министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
За все время пандемии в республике было зарегистрировано 126 929 случаев заражения. Поправились за последние сутки 432 человека, за все время выздоровели 119 093.
За последние сутки официально подтверждено 3 умерших от коронавируса. С начала пандемии инфекция унесла жизни 1406 человек. (фото pixabay.com, RobbieWi)