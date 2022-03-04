Умер заслуженный врач Карелии и России Юрий Худяков

Ушел из жизни известный в Карелии врач, анестезиолог-реаниматолог Юрий Худяков. Об этом сообщает паблик республиканской больницы имени Баранова. Медику было 72 года.

Юрий Худяков посвятил медицине всю свою жизнь. После окончания Петрозаводского государственного университета 10 лет работал в городской больнице №1 и в детской больнице №1. С 1982 года трудился в республиканской больнице. Был удостоен званий заслуженного врача республики Карелия и России.

Прощание с Юрием Худяковым пройдет сегодня, 4 марта, с 15 до 16 часов в траурном зале по адресу улица Вольная, 4. Фото pixabay.com/pixel2013