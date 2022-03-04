04 марта 2022, 07:09
Почему не «монетизируют» парковки в центре Петрозаводска?
Центр Петрозаводска запружен припаркованным автотранспортом, но муниципалитет не взимает плату с автовладельцев
Центр Петрозаводска – это дорогостоящий ресурс города, и арендная плата здесь могла бы помогать городскому бюджету. Однако город не берёт плату за парковочные места на главных улицах. Хотя есть постановление от 2019 года, в котором выделена территория, нуждающаяся в организации зон с платными парковками. Это пятно центра города, в периметре улиц Антикайнена, Андропова¸ Дзержинского, проспекта Ленина и улица Крупской.
Сложность решения вопроса в том, что сначала надо найти возможность бесплатной парковки для горожан, работающих и проживающих в центре города, и только потом можно ставить вопрос о «монетизации» парковок в центре столицы. (Видео)