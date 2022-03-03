Пациента почти без шансов на выживание спасли в БСМП

Медиков БСМП поблагодарил за отличную работу глава Карелии Артур Парфенчиков. Он рассказал, что врачи буквально чудом спасли пациента с последствиями тяжелейшей черепно-мозговой травмы, двусторонним воспалением легких и сепсисом.

Молодого мужчину привезли в БСМП в критическом состоянии. Шансов практически не было. Больше недели он провел в реанимации. И все же врачи спасли его и поставили на ноги.

По совам губернатора, в этом заслуга диспетчера скорой помощи Ларисы Спиркиной, фельдшера Евгения Лурье, который приезжал на вызов, бригады анестезиологов во главе с Валерием Ясинским, лечащего врача Ульяны Одинцовой, фармаколога Натальи Ильиной и Ольги Барышевой - зав. отделением нефрологии Республиканской больницы им. В.А. Баранова, которая пришла на помощь коллегам в нужный момент.