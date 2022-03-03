Почти на 2 миллиона рублей оштрафовали управляющие компании в Карелии

Рейды по проверке содержания придомовых территорий, крыш, контейнерных площадок многоквартирных домов и территорий прошли в феврале по всей Карелии. В пресс-службе правительства сообщили, что выявлено множество нарушений.

Сотрудники Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору осмотрели 76 объектов на территории семи районов Петрозаводска и в городе Суоярви. Нарушения нашли везде.

Всего за три месяца зимы обследовали 2211 объектов в Петрозаводске, Костомукше, Медвежьегорском, Лахденпохском, Питкярантском, Сортавальском, Суоярвском муниципальных районах. Составили 174 акта о нарушениях.

Выдали 44 предписания об их устранении и возбудили 44 дела об административных правонарушениях. Вынесли 39 решений о штрафах на общую сумму 1 миллион 875 тысяч рублей. // Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска