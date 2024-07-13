Эрнест Ивантер: "Я считаю себя очень счастливым"

Текст: Марина Бедорфас

Квартира академика Эрнеста Ивантера - это настоящий музей. Здесь собрана огромная коллекция картин разных художников-анималистов, бронзовых фигурок животных и книг, которые он сам написал. И это неслучайно, Эрнест Викторович — териолог, специалист по млекопитающим.

«Мое увлечение зоологией началось в детстве. Но это не значит, что я с детства очень любил животных. Да, у нас дома всегда были собаки и кошки, я к ним хорошо относился, и они ко мне тоже. Хотя одна собака меня кусала, а я ее в ответ кусал через полотенце», - рассказал Эрнест Ивантер.

Эрнест Викторович — коренной москвич, его детство, юность и студенческие годы прошли в столице.

«У меня был брат-близнец - Виктор Ивантер. Он, кстати, был академиком по экономике. К сожалению, уже ушел из жизни. В детстве он занимался танцами. А меня на этих занятиях привлекало другое: после репетиций танцоры получали бублик и по две конфетки-подушечки. И после танцев обязательно играли в футбол. А я очень любил играть футбол и всю жизнь в него играл, и даже был кандидатом в мастера спорта. И вот однажды я ради футбола сходил с ним на эти танцы. Я помню это занятие до сих пор, потому что бублик и две подушечки я получил, а вот в футбол в этот день не играли», - продолжает наш герой.

А вот в зоопарк ходили часто вместе с мамой. И так юный Ивантер стал членом КЮБЗ (кружок юных биологов зоопарка) — советский и российский кружок юных натуралистов при Московском зоопарке. Руководителем кружка юннатов был в то время Петр Смолин - заместитель директора зоопарка. Оттуда, говорит наш собеседник, и начался путь в Карелию.

«Я мечтал поступить в Москве в институт на охотоведческое отделение. Это было время, когда все очень увлекались звероводством: диких зверей разводили и использовали. А в России особенной популярностью пользовался соболь.

Соболи в неволе плохо размножаются. И ученые думали, как бы решить этот вопрос. А юннаты наблюдали за соболями и выяснили, что гон происходит не зимой, а весной. И тогда стало понятно, когда происходит спаривание. Так юные исследователи помогли современной науке решить очень важный вопрос. Но я в то время занимался львами».

В 1955 году Эрнест Ивантер окончил охотоведческое отделение Московского пушно-мехового института. И затем с отличием окончил зоотехнический факультет Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, и там же аспирантуру при кафедре зоологии и дарвинизма.

«Однажды кюбзовцы уехали в экспедицию в Карелию, в заповедник «Кивач». А я был студентом и тоже решил поехать с ними. Я приехал в Петрозаводск, помню, что в тот день был День города. Кстати, в тот приезд я познакомился с Линевским.

В заповеднике в то время - 50-е годы - не было ни дорог, ни электричества, ни радио, ни телефонов. Меня на грузовике привезли в деревню за 6 км до «Кивача», мост через Суну был разбит. Я покричал-покричал и за мной пришла лодка. Так я добрался до места практики и там стал помогать юным ученым»,

- продолжает наш рассказчик.

Эрнест Викторович поделился, что именно в карельском заповеднике он сделал первое свое крупное научное открытие. Но сам себе не поверил, не было научного опыта, поэтому научной статьи не опубликовал.

«Юннаты наблюдали за дятлом, который выкармливал в дупле птенцов. А рядом там жила колония дроздов. Они увидели, что дятлы хватают птенцов дроздов, и кормят ими своих детей. Никто до этого не знал и не сообщал, что дятлы могут так себя вести, поэтому я не рискнул писать об этом. А года через три в Финляндии вышла статья о новой особенности дятлов. Ученые написали именно об этом», - продолжает академик.

После практики в «Киваче» Эрнест Викторович мечтал работать в заповеднике. Но в академии было распределение после получения диплома. И вероятность того, что его отправят в Карелию, была очень мала. Но директор заповедника Федор Яковлев, по словам нашего собеседника, очень хотел заполучить такого зоолога, как Ивантер.

«Он приехал в Москву. Мы с ним встретились, на зимних каникулах я с приятелями вновь съездил на практику и получил специальный вызов на работу по специальности. И я поехал в Карелию. Добирался на свое первое рабочее место в этот раз на лошади».

«Помню, со своим скарбом приехал в служебную квартиру, у меня было две комнаты. Сел на кровать, и такая тоска меня одолела. Семья в Москве, а я тут один. Но я был молодым и интуитивно нашел путь — я лег спать днем. И когда встал, тоска прошла»,

- поделился ученый.

В «Киваче» ученый занимался зоологией, исследовал птиц, устраивал музей. Признается, что в то время разрешали отстреливать животных для создания чучел и тушек.

«Но самое главное мое дело в «Киваче» — это знакомство с супругой Танечкой. Она приезжала на практику в заповедник. Мы познакомились. Я помогал ей с дипломной работой. После знакомства в заповеднике мы еще встречались в Москве, там и полюбили друг друга. И в 60-м году поженились».

Вместе супруги Ивантеры прожили 62 года, воспитали сына и дочь.

«Не так давно я потерял свою Танечку. Мне, конечно, очень тяжело без нее. Она была удивительным человеком лично для меня. Танечка имела все достоинства, которых не было у меня, и не имела моих недостатков. Я вспоминаю ее уход с горечью. И думаю, что ей со мной тоже было неплохо. Я умею извиняться, если был не прав. А это дано не всем.

Я, вообще, считаю, что хороших людей больше. Нормальному человеку ведь приятнее быть хорошим, чем плохим»,

- поделился академик.

В середине 60-х Эрнест Ивантер защитил кандидатскую диссертацию «Фауна охотничьих животных Карелии, ее реконструкция и использование» и начал работать на кафедре зоологии и дарвинизма Петрозаводского государственного университета. Через 10 лет ученый защитил докторскую диссертацию «Популяционная экология мелких млекопитающих таежного Северо-Запада СССР» в Институте экологии растений и животных Уральского отделения АН СССР.

В 1987 году избран деканом биологического факультета ПетрГУ, а затем и деканом эколого-биологического факультета университета. Ивантер удивляется, что был самым «долгим» деканом — эту должность он занимал до 82 лет. За время работы в университете и в карельском филиале Академии наук ученый написал более 400 публикаций, в том числе 22 монографии.

«Я считаю себя очень счастливым. Мне было хорошо, интересно и полезно учиться и работать. Последние мои книги и научные исследования были посвящены теме рационального природопользования. Я считаю эту тему очень важной. Человек без природопользования не сможет жить и развиваться, именно поэтому оно должно быть рациональным. Человек не может все знать и не должен, но он должен уметь ценить чужие знания», - рассказал ученый.

Эрнест Викторович является почетным членом териологического общества Финляндии и зоологических обществ США, Германии, Польши. Член редколлегии «Зоологического журнала» и журнала «Экология».

В этом году Всероссийское общество охраны природы отмечает 100-летие, карельский филиал — 65 лет со дня основания. И Эрнест Ивантер получил из рук председателя карельского отделения ВООП Людмилы Морозовой значок и удостоверение почетного члена общества. // Фото: Оксана Кудряшова