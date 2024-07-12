Бастрыкин велел помочь 90-летней женщине из Карелии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав 90-летней жительницы Карелии. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

По данным СК, пожилая женщина является ребенком войны. Дом, в котором она живет в Питкяранте, был признан аварийным в 2017 году. Местная администрация обещает его расселить, но вопрос не решается.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК возбудить по этому факту уголовное дело и предоставить ему доклад. // Фото: unsplash.com / Jeremy Wong