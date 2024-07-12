12 июля 2024, 17:25
Общество

ГАИ организует массовые рейды в Петрозаводске

В субботу в столице Карелии будут ловить пьяных водителей

В субботу, 13 июля, в Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей. Об этом информирует пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ проведут сплошные проверки автомобилистов на дорогах карельской столицы. Цель рейда - выявление пьяных водителей.

Горожан просят не оставаться в стороне от проблемы. О людях, которые решили сесть за руль в состоянии опьянения, можно сообщать в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГАИ

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
рейд
ГАИ
контроль трезвости
новости петрозаводска