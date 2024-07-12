12 июля 2024, 17:03
Вещание телевидения остановится в Петрозаводске
В столице Карелии и в районах республики пройдут плановые профилактические работы
Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания на неделе с 15 по 21 июля.
Так, проблемы с работой телевидения и радио ожидаются в Петрозаводске и в ряде других населенных пунктов в понедельник, 15 июля. По данным РТПЦ, с 8 до 17 часов остановится вещание телеканалов, а также «Радио России» и станции «Маяк».
Помимо столицы республики отключения пройдут в Сортавале, а также в поселках Муезерский, Надвоицы, Найстенъярви и Пиндуши.
Временные неудобства связаны с проведением плановых профилактических работ. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters