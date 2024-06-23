Энергетики предупредили, где на неделе в Карелии не будет света

На неделе с 24 по 30 июня в Карелии будут продолжены ремонтные работы на энергообъектах. Эти мероприятия сопровождаются кратковременными отключениями электроэнергии.

Свет будут отключать в Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Кондопожском, Сегежском, Сортавальском районах и округах, а также в Костомукше и Петрозаводске.

Так, в карельской столице временно отключать электричество будут с 24 по 28 июня с 10:00 до 16:00 в университетском городке: ЖК «Резервный». А с 26 по 28 июня с 10:00 до 16:00 на Огородной, Тепличной, Урожайной, Парниковой улицах. 25 июня с 9:00 до 18:00 - на улице Правды: (дома 38-В, 40-А). График отключений можно посмотреть здесь. // фото unsplash.com/ roam in color