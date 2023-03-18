Элемент фасада дома обрушился на тротуар в центре Петрозаводска

Сегодня днем в центре Петрозаводска элемент фасада здания обрушился на тротуар. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, инцидент произошел в 15:30 у дома №25 по проспекту Ленина. Кусок штукатурки рухнул у входа в магазин «Розалия».

На месте происшествия установлено ограждение. Горожан попросили быть внимательными и осторожными. // Фото «Петрозаводск говорит»