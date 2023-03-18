Группа возможных преступников в Петрозаводске попала на видео

Полиция Петрозаводска продолжает работать над раскрытием преступления, совершенного в прошлом году. Стражи порядка попросили горожан помочь им, говорится в сообщении на сайте МВД по РК.

В мае 2022 года ночью неизвестные украли 25 мешков гипсовой штукатурки из ремонтируемого здания на улице Перттунена.

Полиция просит всех, кто узнал людей на видео, звонить по номерам телефонов: 8 909 569 84 53, 8 911 669 42 78. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД