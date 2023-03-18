Человек погиб на пожаре в Карелии

Сегодня утром в Муезерском районе на пожаре погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла в поселке Пенинга. Утром случилось возгорание в жилом доме. Здание сгорело дотла. На пепелище пожарные обнаружили тело мужчины 1969 года рождения.

Следователи провели осмотр места происшествия. Для установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправность электропроводки.

Проводится проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото СК