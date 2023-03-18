18 марта 2023, 14:44
Человек погиб на пожаре в Карелии
Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Муезерском районе
Сегодня утром в Муезерском районе на пожаре погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, трагедия произошла в поселке Пенинга. Утром случилось возгорание в жилом доме. Здание сгорело дотла. На пепелище пожарные обнаружили тело мужчины 1969 года рождения.
Следователи провели осмотр места происшествия. Для установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправность электропроводки.
Проводится проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото СК