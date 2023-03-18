Жесткое дорожное столкновение на проспекте Ленина попало на видео

Сегодня в 12:24 в Петрозаводске произошла авария на проспекте Ленина. Инцидент случился на пересечении с улицей Кирова и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу. Произошло столкновение.

В результате ДТП движение на перекрестке оказалось затруднено. Транспортные средства получили существенные повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink