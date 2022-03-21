Электричество пропало на нескольких улицах в Петрозаводске

Сегодня в 9:20 в Петрозаводске три улицы остались без электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, электроэнергия пропала в домах на улицах Локомотивная, Владимирская и Профсоюзов. Причиной отключения стало повреждение на сетях железной дороги.

Ориентировочное время возвращения электричества в дома горожан не называется. Фото pixabay.com/Pexels