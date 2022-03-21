Мошенники украли у пожилой петрозаводчанки почти миллион рублей

В полицию Петрозаводска обратилась 85-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Собеседник рассказал, что аферисты пытались похитить сбережения женщины. Для того чтобы их защитить, требовалось обналичить всю сумму и перевести на некий безопасный счет. Далее в разговор включился якобы сотрудник банка, который убедил пенсионерку последовать этому совету. В итоге пожилая горожанка перевела злодеям 900 тысяч рублей. Вскоре она позвонила по номеру, который мошенники оставили ей для связи, но он оказался недействительным. Тогда петрозаводчанка и поняла, что ее обманули.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Фото pixabay.com/Evgeny