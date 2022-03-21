21 марта 2022, 09:17
Под колеса автомобиля на улице Чапаева попал молодой мужчина
В ГИБДД рассказали о ночном инциденте на Перевалке
В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали аварию с участием пешехода, произошедшую в ночь на 20 марта на улице Чапаева в Петрозаводске.
По данным ведомства, 23-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» совершил наезд на 24-летнего пешехода, переходившего дорогу по переходу.
В результате происшествия горожанин получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения.