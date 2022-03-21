21 марта 2022, 09:17
Происшествия

Под колеса автомобиля на улице Чапаева попал молодой мужчина

В ГИБДД рассказали о ночном инциденте на Перевалке

В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали аварию с участием пешехода, произошедшую в ночь на 20 марта на улице Чапаева в Петрозаводске.

По данным ведомства, 23-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» совершил наезд на 24-летнего пешехода, переходившего дорогу по переходу.

В результате происшествия горожанин получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения.

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Петрозаводск
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ГИБДД
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