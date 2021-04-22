Эксперты выяснили, что влияет на выбор программы учета для кафе

Сфера общественного питания продолжает преодолевать кризис. На этапе восстановления стали открываться кафе с небольшим периодом окупаемости – 1-2 года. Чтобы бизнес был эффективнее и проще в управлении, многие владельцы кафе стали активно внедрять специальное программное обеспечение. Оно подходит для заведений общепита, которые продают готовую продукцию и сами готовят для своих клиентов. Но какой функционал должен быть у программы и что она дает? Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Какими функциями должна обладать программа для кафе

Программное обеспечение должно управлять маркетингом, логистикой и бухгалтерским учетом. Для этого необходимы следующие функции:

статистика продаж для отслеживания и аналитики заказанных блюд;

складской учет для удобной инвентаризации, оптимизации закупок и профилактики хищений;

быстрый прием заказов с моментальной отправкой заявки на кухню;

контроль финансов для учета поставок, открытия-закрытия смен, ведения статистики доходов и расходов;

детализация меню с технологическими картами блюд, инструкциями для шеф-поваров и учетом ингредиентов.

Подробнее изучить возможности и приобрести программу автоматизации можно на сайте компании. Софт устанавливается на планшеты или смартфоны, удовлетворяющие системным требованиям. Это позволяет начать работу без покупки дорогостоящего оборудования.

Что дает применение программы учета при ведении бизнеса

Специализированная POS-система для кафе удобна на всех стадиях обслуживания. Внедрив подобный софт, можно повысить эффективность управления персонала, финансами, сырьем и потоком клиентов. Благодаря этому становится проще принимать и передавать заказ, отслеживать выполненные операции, принимать оплату. При грамотном использовании программы минимизируется человеческий фактор, что положительно влияет на количество постоянных клиентов и объемы выручки.

Программа учета помогает:

Снизить время принятия заказа и тем самым повысить лояльность клиентов.

Ускорить работу официантом без потери качества обслуживания.

Увеличить количество способов оплаты: клиенты могут платить наличными или банковскими картами, а также бонусами и баллами.

Исключить приостановку работы при разрыве интернет-соединения (при восстановлении доступа в сеть информация синхронизируется).

Во сколько обходится использование программы учета

Учитывая возможности программы, ее стоимость будет совсем невысокой даже для небольшого заведения. На сайте joinposter.com предоставляется бесплатный период длительностью 15 дней. Вы сможете попробовать программу и принять решение о ее дальнейшем использовании.

Стоимость будет составлять 1520 руб./мес. С POS-системой статистика по работе кафе всегда будет под рукой, что позволит в любое время провести анализ и принять меры по улучшению сервиса и увеличению прибыли заведения. Программа легко настраивается под конкретные задачи, что делает ее универсальной для применения в разных кафе.

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