Россияне все активней пользуются подписками на различные сервисы

Автор: Анна Павлова

Немного истории

Первые упоминания о подписках появились в 17 веке. Эту модель использовали издатели книг и периодической литературы в Англии. Жители нашей страны раньше также активно пользовались подпиской на газеты и журналы. В 90-е годы пришла очередь кабельного телевидения: можно было выбрать пакет каналов и платить ежемесячно небольшую сумму за их просмотр.

Постепенно такой способ долгосрочного пользования чем-либо вместо однократной покупки стал распространяться в другие сферы. Особенно этому способствовала цифровизация. Оказалось, что подписки выгодны как клиентам, так и бизнесу. Это доступный, дешевый и удобный способ продать услугу, доступ к контенту или товары регулярного спроса на длительный срок, без посредников, через сайт или приложение.

Подписки сегодня

Идея небольших, но постоянных трат вместо крупных единовременных покупок, стала одним из главных потребительских трендов последнего времени. Теперь уже сложно найти сферу, до которой ещё не добралась подписочная модель, а рынок растет огромными темпами уже несколько лет подряд. Эту бизнес-модель первыми начали внедрять крупные западные корпорации, названия которых у всех на слуху.

Мощным катализатором для развития подписок буквально на все цифровые услуги стал вынужденный массовый переход в режим онлайн в связи с событиями 2020 года. Например, основным источником дохода для музыкальной индустрии в прошлом году стала выручка от музыкального стриминга. В России этот рынок называют одним из самых быстрорастущих в мире.

Популярность различных онлайн-сервисов, пользоваться которыми выгодно по подписке, выросла многократно. Теперь они могут удовлетворить почти все жизненные потребности. По подписке можно питаться, одеваться, заниматься спортом, слушать музыку и смотреть фильмы, геймить, хранить свои фото и видео в облачных хранилищах, пользоваться банковскими услугами.

Серьёзную роль сыграло развитие онлайн-банкинга. Сейчас оформить подписку очень просто: карты привязаны к платёжной системе в смартфоне, и оплатить покупку в сети можно буквально в один клик.

Виды подписок

Глобально все подписки можно разделить на товарные и цифровые. В первом случае клиент платит за физические товары, например, за стандартный набор бытовой химии или биодобавок, которые ему привозят раз в месяц или каждые полгода. Во втором случае — за доступ к сервису, контенту или услуге. В России наиболее популярен именно второй вид подписок.

Также подписки делятся на простые и комбинированные. В первом случае речь идет о подписке на один конкретный сервис. Чем больше таких подписок, тем сложнее ими управлять и платить приходится больше. Поэтому крупные компании стали предлагать клиентам подписки на целые экосистемы. Используя подписку на некий набор сервисов, пользователь получает возможность существенно экономить, даже если не все из них оказываются востребованными, а также знакомиться с новыми услугами.

Некоторые крупные компании даже осваивают новые сферы, развивают целые экосистемы сервисов, и предоставляют подписчикам еще больше возможностей на эти услуги без необходимости устанавливать дополнительные приложения.

Так, в начале апреля крупнейший банк выпустил на рынок свой новый продукт "СберПрайм+", который представляет собой уникальную комбинированную подписку как на финансовые услуги - например, выгодную СберКарту Прайм, которая предлагает повышенные бонусы, возможность снимать наличные без комиссии в любых банкоматах мира, безлимитные бесплатные переводы по всей стране и выгодный курс обмена валют, так и небанковские сервисы, в том числе доставку лекарств, продуктов и готовой еды, музыкальные сервисы, онлайн-кинотеатр, мобильную связь и другое.

«СберПрайм+ объединил в себе самые востребованные финансовые и нефинансовые продукты Сбера. Одна подписка предоставляет клиенту целый спектр возможностей по цене существенно ниже, чем при оформлении нескольких сервисов по отдельности. Доступ к ним осуществляется по Сбер ID - клиенту не нужно иметь свой логин и пароль для каждой подписки. «Выгодный», «удобный», «многофункциональный» – так можно охарактеризовать наш новый флагманский продукт в трёх словах»

- отмечает управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Как считают эксперты, сейчас лучшее время, чтобы начать пользоваться подписками: пока индустрия только формируется, товары и услуги доступны с наибольшей выгодой. За минимальную плату можно познакомиться с новыми сервисами или сравнить качество услуг нескольких компаний.