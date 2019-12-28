Эксперты рассказали, как заставить застройщика устранять недоделки

Ранее эксперты отдела правовой защиты Многофункционального центра недвижимости Петрозаводска (МФЦН) рассказали, как выявить недостатки до приемки квартиры и правильно составить дефектный акт. Сегодня разговор пойдет о том, что делать, если застройщик отказывается устранять недостатки в вашей новой квартире?

Нужно составить претензию, в которой необходимо отразить все выявленные дефекты. После этого ее надо направить в адрес застройщика или вручить ему лично, что называется «под роспись», и согласовать срок, в течение которого застройщик устранит эти недостатки и дефекты.

Срок, в течение которого застройщик устраняет недостатки, не установлен Федеральным законом № 214 «об участии в долевом строительстве». Поэтому применяется общий срок и он не может превышать 45 дней, помните об этом. Этот срок установлен законом о защите прав потребителей для устранения недостатков при некачественном товаре.

Застройщик обязан устранить недостатки в согласованный с вами срок. Законом предусмотрена ответственность застройщика за нарушение сроков устранения строительных недостатков. Она составляет 1% от стоимости расходов, необходимых для устранения такого недостатка за каждый день просрочки.

Конечно же в интересах застройщика добровольно устранить недостатки или соразмерно уменьшить стоимость квартиры или возместить вам расходы на их самостоятельное устранение. Но, что делать, если застройщик отказывается добровольно их устранить или размер предлагаемой компенсации вас не устраивает? Вариант только один, идти в суд.

И в этом случае, чтобы суд удовлетворил все ваши требования, вы должны быть готовы к судебному разбирательству на все 100%. Очень важно, чтобы акт, в котором вы отразили все недостатки, и дефекты был составлен юридически грамотно. В нем детально должны быть указаны какие строительные технические нормы и правила были нарушены. Запомните! Именно дефектный акт станет основным доказательством вашей правоты в суде.

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