Строительная компания «Век» дарит подарок к Новому году

В канун Нового года все начинают верить в чудеса, ждут рождественской сказки и мечтают о волшебных переменах в своей жизни.

Строительная компания «Век» поздравляет всех жителей республики с наступающими праздниками! Пусть ваши дома будут наполнены теплом и смехом, близкие и родные будут здоровы, а все, что загадано под бой курантов, обязательно осуществится! И если ваша мечта – приобретение новой квартиры, Строительная компания «Век» подготовила выгодные предложения, которые будут действовать до конца января 2020 года.

ЖК «Жемчужина»: Классика, которая всегда в цене!

Жилой комплекс «Жемчужина» - стильный объект бизнес-класса с закрытой территорией и подземным паркингом располагается в центре Петрозаводска, на берегу реки Лососинки. При этом близость парковой зоны и реки дарит чувство гармонии и уединения от городской суеты. В доме всего 72 квартиры. Просторные и функциональные планировки 2-х, 3х, 4-х комнатных квартир, площадью от 70,2 кв.м. до 118,5 кв.м.

ЖК «Симфония»: Новое звучание вашей жизни!

В жилом комплексе «Симфония» с уникальным дворовым пространством, и подземным паркингом на пересечении улиц Анохина и Гоголя, представлен большой выбор современных и продуманных планировок: от 2-х до 4-х комнатных квартир площадью от 48,2 кв.м. до 112,5 кв.м. Получение ключей уже в апреле 2020!

Жилой комплекс «Каскад» - для тех, кто хочет жить лучше!