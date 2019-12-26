26 декабря 2019, 17:15
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Строительная компания «Век» дарит подарок к Новому году

Приятные скидки на квартиры будут действовать до конца января 2020 года

В канун Нового года все начинают верить в чудеса, ждут рождественской сказки  и мечтают о  волшебных переменах в своей жизни.

Строительная компания «Век» поздравляет всех жителей республики с наступающими праздниками! Пусть ваши дома будут наполнены теплом и смехом, близкие и родные  будут здоровы, а все, что загадано под бой курантов, обязательно осуществится! И если ваша мечта – приобретение новой квартиры, Строительная компания «Век» подготовила выгодные  предложения, которые будут действовать до конца января 2020 года.

ЖК «Жемчужина»: Классика, которая всегда в цене!

Жилой комплекс «Жемчужина» - стильный объект бизнес-класса  с закрытой территорией и подземным паркингом располагается в центре Петрозаводска, на берегу реки Лососинки. При этом близость парковой зоны и реки дарит чувство гармонии и уединения от городской суеты. В доме всего 72 квартиры. Просторные и функциональные планировки  2-х, 3х, 4-х комнатных квартир, площадью от 70,2 кв.м. до 118,5  кв.м.

ЖК «Симфония»: Новое звучание вашей жизни!

В  жилом комплексе «Симфония» с уникальным дворовым пространством, и подземным паркингом  на пересечении улиц Анохина и Гоголя, представлен большой выбор современных и продуманных планировок: от 2-х до 4-х комнатных квартир площадью от 48,2 кв.м. до 112,5 кв.м. Получение ключей уже в апреле 2020!

Жилой комплекс «Каскад» - для тех, кто хочет жить лучше!

 

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