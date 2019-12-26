До Нового года на автомобили ŠKODA действуют скидки до 235 000 рублей

В декабре клиенты ŠKODA смогут воспользоваться специальными предложениями от автопроизводителя. Так, при покупке флагманского SUPERB можно сэкономить до 215 000 рублей, а легендарной модели OCTAVIA – до 192 400 рублей. Увеличилась максимальная выгода при приобретении семейного внедорожника KODIAQ – до 235 800 рублей – и для компактного лифтбека RAPID – до 133 100 рублей.





С 01 по 31 декабря продолжают действовать специальные предложения по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Ставка на все модели чешского бренда составит от 3% по классическому кредиту и от 6,9% по кредиту SIMPLY CLEVER. В декабре также продлевается акция при покупке моделей OCTAVIA и KODIAQ с тарифом по страхованию КАСКО 3%.*****

По-прежнему можно воспользоваться популярной программой Утилизация/Трейд-ин, которая дает возможность клиентам ŠKODA сэкономить до 130 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля. Предложение действует для всего модельного ряда марки 2019 года выпуска.





Полные условия данных и других специальных акций марки доступны по ссылке, за подробностями о предложениях в декабре обращайтесь к официальному дилеру ŠKODA в Петрозаводске – компании «КМ-Центр» +7 (8142) 59 33 99, пр. Лесной, 55.