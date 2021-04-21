Экс-депутат Госдумы Рыжков задержан за репост

Бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова задержали в Москве, сообщает ТАСС. Полицейские пришли к нему домой утром 21 апреля.

Экс-парламентарий находится в ОВД «Хамовники» больше трех часов и ждет адвоката. Его подозревают в нарушении при организации акции в центре столицы. Ему вменяют в вину статью 20.2 КоАП РФ. Рыжков предполагает, что его отвезут в суд. Экс-депутат пояснил, что ни к чему не призывал, но сделал репост сообщения с сайта «Эхо Москвы» с информацией об акции. Рыжков заявил, что не считает репост призывом и организацией митинга.

По сообщению РИА Новости, бывший парламентарий сделал репост в «Твиттере». По информации СМИ, столичные власти не согласовали проведение публичных мероприятий из-за ситуации с COVID-19.

С 1997 по 1999 год Рыжков был первым заместителем председателя Госдумы РФ, с 1993 по 2007 год - депутатом нижней палаты российского парламента. В настоящее время Рыжков является профессором Высшей школы экономики, автор публикаций в СМИ и соведущий на радио «Эхо Москвы».

Отметим, что в столице Карелии 20 апреля были задержаны семь человек, которые также сделали репосты записи о несанкционированной акции. 21 апреля их отвезли в Петрозаводский городской суд. Решение по нескольким административным делам уже приняты. Ранее МВД Карелии обращалось к жителям республики с просьбой воздержаться от участия в несогласованных митингах и держаться подальше от мест их проведения. (фото politsib.ru)