В МВД прокомментировали призывы к участию в несогласованных акциях

Сегодня МВД Карелии распространило призыв к жителям республики с просьбой не участвовать в несогласованных акциях. В полиции прокомментировали, что в ряде интернет-ресурсов, соцсетях и мессенджерах появились «сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации».

Стражи порядка призывают воздержаться от участия в несогласованных акциях и посещения мест их проведения. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусом.

«Не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних»,

- комментируют в МВД.

Отмечается, что правоохранительные органы не допустят дестабилизации обстановки и предпримут необходимые меры для поддержания правопорядка.

«Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности»,

- заявили в МВД.

Также в ведомстве напомнили, что в республике действуют ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. (фото ru.wikipedia.org)