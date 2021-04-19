Названа дата проведения «Бессмертного полка»

Организаторы акции «Бессмертный полк» рассчитывают, что шествие в традиционном формате может состояться 24 июня. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, сообщает ТАСС.

«Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие «Бессмертный полк России» в очном формате»,

- сказала она, назвав дату 24 июня.

В День Победы, 9 мая, акция пройдет в онлайн-формате. По словам Цунаевой, трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени. (фото Ольга Миммиева)