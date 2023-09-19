19 сентября 2023, 06:58
Двойная выгода? Зачем в Ринтальском сквере спилили столетние ели
Здоровые деревья пошли под снос, а гнилые продолжают «радовать глаз»
Территория Ринтальского сквера была предложена для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии из бюджета Карелии в 2022 году некой инициативной группой. Предложение было поддержано горожанами и за него было отдано 1675 голосов. На эти цели были выделены бюджетные средства.
23 августа 2023 года с фирмой ООО «Свой дом» был заключен контракт на благоустройство Ринтальского сквера на сумму чуть более 1,5 миллиона рублей.
Когда начались работы, горожане забили тревогу. Больше всего тревожных сообщений поступило в связи с вырубкой вековых елей, росших возле ограды лицея № 13.
О том, что происходит в Ринтальском сквере и почему вырубили вековые ели, читайте здесь.