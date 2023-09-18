Завтра утром в одном из районов Петрозаводска отключат горячую воду

Отключить горячую воду планируют 19 сентября в Первомайском районе Петрозаводска. Об этом сообщили в мэрии, ссылаясь на ТЭЦ.

Горячего водоснабжения не будет совсем в домах №№ 33, 37 и 37 Б по Первомайскому проспекту, а также в домах №№ 23 и 29 по улице Шотмана. Еще в 62-х домах района горячую воду будут подавать с ограничениями.

Дело в том, что на Первомайском проспекте около дома №37А со стороны улицы Шотмана поврежден магистральный трубопровод.

Отключение запланировали на 10:00 вторника. Когда его восстановят, точно не сообщается. Но завершить ремонт собираются утром 20 сентября. // фото: Anna Shvets/ pexels.com