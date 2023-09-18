Перекопанные улицы в Петрозаводске обещают благоустроить к зиме

На планерном совещании 18 сентября в мэрии пригласили представителей компании «ПКС-Водоканал». Поднимали вопрос перекопанных улиц, на которые массово жалуются петрозаводчане. Об итогах разговора рассказала врио мэра Инна Колыхматова.

Представители «ПСК-Водоканал» заверили, что работы идут в графике, из 129 колодцев реконструировали уже 102. Одновременно с ремонтом идет благоустройство.

Жители Октябрьского района недовольны, что все улицы в ямах. Колыхматова объяснила, что работы синхронизируют с ремонтом дорог в рамках нацпроекта.

- Восстановление благоустройства на пяти улицах района - Краснофлотской, Грибоедова, Зайцева, Советской и Виданской - запланировано до конца октября. Все остальные объекты должны быть сданы в ноябре,

- заявила она.

Врио главы города отметила, что сотрудники администрации тщательно проконтролируют восстановление городских объектов после земляных работ. На все участки будут действовать гарантийные обязательства. Качество выполнения работ дополнительно проверят весной. // фото: freepik.com