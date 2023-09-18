Названы мешающие больше зарабатывать убеждения

Если человек хочет зарабатывать больше, но у него не получается – причина в убеждениях и отсутствии четкой цели об этом «Газете.Ru» рассказала коуч Ольга Новикова.

По ее словам, зарабатывать деньги не позволяют самосбывающиеся негативные пророчества, страх критики и мнение, что работать нужно круглые сутки.

Еще одно препятствие на пути к хорошему заработку - синдром самозванца. Справиться с этим можно. Достаточно, например, написать список своих навыков, достижений.

Невозможно разбогатеть, если человек считает ситуацию слишком сложной. Тогда он начинает чувствовать и вести себя беспомощно.

Кроме того, большие деньги складываются из профессионального навыка и предпринимательских качеств, а вовсе не из количества времени, уделенного работе. // фото: «Петрозаводск говорит»