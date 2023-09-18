Жители аварийного дома добились перерасчета от управляющей компании

Управляющая компания взяла слишком много денег с жителей аварийного дома в поселке Повенец. Люди обратились в Госкомитет по жилищному надзору Карелии, сообщили в ведомстве.

После проверки выяснилось, что за электроэнергию на содержание общего имущества УК «Пиндушская жилищная компания» взяла на 22 тысячи рублей больше, чем положено.

Дело в том, что в аварийных домах оплата коммунальных ресурсов должна производиться по установленному нормативу без учета данных приборов учета. Управляющая организация начисляла по счетчику.

Собственникам четырех квартир сделают перерасчет с сентября по декабрь прошлого года. // фото: Alex-V/ pixabay.com