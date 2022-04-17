Движение в поддержку отечественных брендов появилось в России

Российские деньги в российские бренды. Это выражение можно считать девизом нового движения «Сделано в России», созданного в поддержку отечественных производителей. Нововведение подержали Фонд «Росконгресс», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), Роскачество и Яндекс, сообщает газета.ru.

«Мы создали инициативную группу предпринимателей, в которой не только оказывают поддержку брендам России, но и формируют образ современного российского предпринимателя»,

- сказал руководитель и автор концепции системы поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России» Михаил Садченков.

Основные цели движения – развитие отечественных брендов, информационная кампания по их продвижению, формирование образа современного российского предпринимателя, информационная поддержка проектов и инициатив в сфере импортозамещения. Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева убеждена, что. например, российские креативные индустрии обладают колоссальным потенциалом, которому еще предстоит раскрыться в полной мере. Фото: agrarii.com.