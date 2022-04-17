Куриного мяса и яиц хватит всем

Достаточно ли в России производится мяса птицы и яиц? На этот вопрос порталу объясняем.рф. ответил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, сообщает объясняем.рф.

На сегодняшний день производство мяса птицы и яиц превышает спрос минимум на 3%, рассказал Латюхов. Несмотря на санкции, темпы производств наращиваются.

«В феврале производство мяса птицы увеличилось сразу на 10% - это самый большой показатель за последние три года»,

- отметил глава Союза.

Также он сообщил, что российские птицеводы в последние годы снижали закупки инкубационных яиц за границей. Благодаря таким мерам в прошлом году доля отечественной продукции достигла 84%. Сейчас компании продолжают строить собственные производства. Здесь роль сыграла господдержка. По подсчетам специалистов, через год-полтора уровень зависимости от импорта в этой сфере может быть сведен к нулю. Фото: pixabay.