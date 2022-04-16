В Карелии было введено 324 тысячи квадратных метров жилья

В прошлом году в республике введено в эксплуатацию 34 многоквартирных и 1910 индивидуальных домов, что составляет 324 тысячи кв. м. Как пояснили в пресс-службе правительства Карелии, этот показатель является самым высоким за последние 20 лет.

На заседании регионального правительства 15 апреля глава региона Артур Парфенчиков рассказал, что темпы строительства продолжают значительно увеличиваться. По итогам трех месяцев текущего года уже введено 114 тысяч кв. м нового жилья - достроены 9 многоквартирных домов и 75 тыс. кв. м индивидуального жилья. До конца года строительные компании планируют сдать еще 14 МКД.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов добавил, что, несмотря на резкий рост цен на материалы, риска остановки строительства и, как следствия, появления новых обманутых дольщиков в республике нет. Кроме того, глава республики поставил задачу перед правительством стимулировать ипотеку для роста жилищного строительства. А дополнительное содействие в этом вопросе могут оказать системообразующие предприятия за счет компенсации части процентной ставки по ипотеке для своих сотрудников. Фото: gov.karelia.ru.